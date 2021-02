O presidente anunciou em rede social que Roberto Castello Branco será substituído pelo general Joaquim Silva e Luna

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou nesta sexta-feira (19) a troca do comando na Petrobras. Em nota divulgada em rede social, o mandatário informou que Roberto Castello Branco será substituído pelo general Joaquim Silva e Luna, ex-diretor geral da usina Itaipu Binacional.

Com os seguidos aumentos no preço dos combustíveis, Bolsonaro já havia demonstrado insatisfação nos últimos dias com o comando da Petrobras. Nesta sexta-feira, durante visita à cidade de Sertânia, em Pernambuco, ele reafirmou que fará "mudanças" na Petrobras após mais um reajuste no preço dos combustíveis.

"Jamais vamos interferir nesta grande empresa e na sua política de preços, mas o povo não pode ser surpreendido com certos reajustes", disse. Durante a visita ele ainda mandou um recado: "exijo e cobro transparência de todos aqueles que eu tive a responsabilidade de indicar".

Algumas horas antes, em uma live para eleitores nesta quinta-feira (18), o presidente também falou de fazer trocas na empresa. A fala gerou uma reação negativa do mercado, e a empresa teve queda de até 7,92% de suas ações nesta sexta.

R7 Notícias