Um piloto de avião, identificado como Allifer Roberto, foi encontrado na manhã deste sábado (20), ao lado da aeronave, após fazer um pouso forçado em região de mata, no município de Sapezal (a 498 km de Cuiabá).

Divulgação

Durante o voo, a aeronave, de pequeno porte, apresentou uma falha mecânica nesta sexta-feira (19). A aeronave foi localizada entre as aldeias indígenas Utiariti e Sacre 2.

Segundo informações do portal Só Notícias, o avião decolou de Sapezal com destino a Campo Novo do Parecis. Uma equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), com base em Sorriso, se deslocou até a região.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Campo Novo do Parecis está neste momento no local e segundo o tenente responsável pela ocorrência, é uma área de difícil acesso e o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), já foi acionado para ajudar no resgate.

Por WELLYNGTON SOUZA

DA REDAÇÃO