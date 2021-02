A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) esclarece que a pesca está permitida nos rios de Mato Grosso após o término do período de defeso da piracema, que findou no dia 31 de janeiro, tanto para a modalidade amadora, profissional artesanal a, e de subsistência.

O áudio que circula nas redes sociais informando que haverá uma nova proibição de pesca imposta pelo Governo de Mato Grosso é falso.

Proibição continua apenas nos rios de divisa

Nos rios de divisa, em que uma margem fica em Mato Grosso e outra margem em outro estado, a proibição à pesca segue o período estabelecido pela União, que começou em novembro e termina em fevereiro de 2021.

Em Mato Grosso, 17 rios se encaixam nessa característica de rio de divisa. Entre os mais conhecidos estão o rio Piquiri, na bacia do Paraguai, que uma margem está em Mato Grosso e outra em Mato Grosso do Sul, o rio Araguaia, na bacia Araguaia-Tocantins, que faz divisa com Goiás e, na bacia Amazônica, o trecho do rio Teles Pires que faz divisa com o Pará.

Unidades de Conservação