Na noite de segunda-feira (01/02) tomou posse a nova diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Guarantã do Norte/MT - ACEG. O Empresário do ramo farmacêutico Hermes Olney Brandão, juntamente com os membros de sua diretoria, foi empossado para mais um mandato frente à entidade. Hermes irá cumprir o seu terceiro mandato consecutivo.

Para o presidente empossado, a responsabilidade é ainda maior em conduzir a ACEG pela terceira vez, e com isso faz com que os empresariados depositam ainda mais a confiança na diretoria a qual ele preside. “Isso faz com que eu tenho que trabalhar ainda mais, para dar continuidade no trabalho e que, venho junto com a diretoria desenvolver um mandato cada vez melhor”, relatou Hermes.

O presidente afirmou que, com novos membros na diretoria, novas ideias irão surgir e com isso os planos para o associativismo poderá fluir ainda mais e assim contribuir com um comercio mais fortalecido e todos ganham, tanto o empresário e principalmente o consumidor.

A entidade conta com 220 associados ativos em seu quadro de filiados, e isso faz com que a ACEG ocupa o terceiro lugar no Estado de Mato Grosso, como entidade no ramo a desenvolver um trabalho de excelência. Segundo o presidente todo o sucesso da ACEG é fruto de um trabalho, não das suas gestões e sim de todos os trabalhos desenvolvido desde o primeiro presidente o Senhor Vandir Guimarães e os outros que presidiram a Associação.

Mais uma promoção será lançada nos próximos dias, tratasse da promoção Mamãe Feliz, a diretoria já se reuniu pensando na premiação e com isso aquecer ainda mais as vendas no comercio e distribuir valiosos prêmios para os consumidores que comprarem no comercio local.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias