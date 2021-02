A ação criminosa ocorreu nesta sexta feira (26) uma quadrilha chegou em uma compra de ouro em Nova Guarita e efetuou o roubo levando cerca de 773gs em ouro e mais de R$23.000,00 em dinheiro de cerca de R$ 5.000,00 em cheques.

A Guarnição da PM em Nova Guarita foi informada que estaria ocorrendo um roubo a compra de ouro na cidade, ao chegar no local foi visualizado uma mulher saindo do local com uma bolsa, neste momento os Policiais deram voz de parada a suspeita que correu para dentro de um veiculo e o mesmo saiu em alta velocidade do local, sendo acompanhado pela guarnição.

Já nas proximidades da 7ª Agrovila o veiculo foi abordado dentro estavam a mulher e um segundo elemento, a mulher conseguiu êxito na fuga e correu para um matagal não sendo possível sua localização naquele momento, mediante fato foram acionados as guarnições da área do 15º Comando Regional para dar apoio.

Após a chegada das guarnições de apoio na cidade os policiais foram até o local pois havia informação de cerca de quatro elementos teriam ficando no estabelecimento fazendo as pessoas de reféns, até que os outros comparsas tivessem conseguido êxito na fuga, porem após a chegada dos policiais na estabelecimento foi constatado que os suspeitos já não mais se encontram no local eles haviam amarrado as vitimas e na sequencia fugiram.

Em cerco por vários locais da cidade não foi possível a localização do bando, mas a mulher que havia foragido para mata foi presa na MT 208 juntamente com o outro elemento que estava em uma motocicleta para dar apoio aos criminosos, após a prisão do terceiro envolvido a Policia Militar conseguiu a identificação de todos os participantes o qual a informação foi compartilhada com as demais forças de segurança da área que estão a procura dos outros foragidos.

Por José Carlos/Resumo Diário