Com ótima estrutura e um projeto audacioso, o Retrô, que foi fundado em 2016, vem conquistando o seu espaço no futebol pernambucano. Em 2020, o clube participou da elite do estadual pela primeira vez e na fase inicial fez bonito ao terminar em terceiro lugar, a frente de Náutico e Sport, por exemplo. O Retrô acabou eliminado na fase eliminatória pelo Afogados.

Após a boa campanha no ano passado, o Retrô vem montando um time ainda mais forte para fazer bonito na edição 2021 do Campeonato Pernambucano. Prova disso, que recentemente a equipe anunciou a chegada do volante Gelson, que recentemente foi vice-campeão brasileiro da Série C pelo Remo e consequentemente carimbou acesso à segundona nacional.

Tendo experiências no futebol goiano, catarinense, mineiro, carioca, paranaense e paraense, Gelson está animado com a oportunidade de pela primeira vez defender uma equipe nordestina. “É uma excelente oportunidade. O futebol cresceu muito nos últimos anos aqui no Nordeste. Além disso, vim para um clube com projeção. Me sinto honrado de fazer parte desse projeto”, declarou o volante.

Recentemente, o Retrô mostrou que vem forte para essa temporada e ficou no empate em dois amistosos contra o ABC. Gelson, que esteve entre os titulares do time pernambucano, destacou a força da jovem equipe de Camaragibe. “Montaram um time muito qualificado. Temos ótimos jogadores e a competição pela titularidade está grande. Fico feliz em ter a oportunidade de começar como titular. Isso mostra que eu tenho feito um bom trabalho. É permanecer nessa pegada para ajudar o Retrô”, destacou o jogador de 26 anos.

O primeiro compromisso do Retrô no Campeonato Pernambucano será no próximo dia 28 de fevereiro, em casa, contra o Sete de Setembro. “Queremos estrear com pé direito. A expectativa está enorme para essa nossa estreia. Nos preparamos bem e esperamos fazer uma grande partida para mostrarmos que seremos uma das forças da competição”, concluiu Gelson.



Foto: Divulgação/Retrô

Assessor de Imprensa