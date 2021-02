Histórico. Pela primeira vez em 19 anos de existência, o Cuiabá Esporte Clube disputará a Série A do Campeonato Brasileiro. O clube conquistou o acesso com duas rodadas de antecedência e terminou a competição com 61 pontos, na 4ª posição.

Responsável por conduzir o Cuiabá no momento decisivo da temporada, o técnico Alan Aal celebrou o primeiro acesso da carreira e a temporada de 2020, que garante ser, até então, a melhor da sua carreira.

"Sem dúvidas o ano de 2020 foi o melhor até hoje na minha carreira. Um ano de muito trabalho e muitos desafios, mas muito gratificante. Iniciamos o projeto no Paraná Clube com ótimo desempenho, principalmente no começo da Série B. Resultados excelentes que nos colocaram por muitas rodadas no G-4. Oscilamos, como todas as equipes, mas terminamos o primeiro turno a três pontos do G-4, algo que superava todas as expectativas criadas no início da competição. Porém, foi decidido pela diretoria que deveriam acontecer mudanças no comando técnico e no departamento de futebol. Felizmente, pelo trabalho bem feito lá, logo em seguida veio o convite do Cuiabá. E não preciso nem falar da felicidade e do desfecho fantástico que tivemos. Trabalhamos muito, com uma ótima estrutura e um grupo fantástico de atletas, em todos os sentidos. No fim, uma conquista muito especial. Conseguimos marcar história no clube com o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro", contou o treinador de 41 anos, natural de Paranaguá, Paraná.

Para 2021, o técnico espera seguir crescendo, em busca de novos desafios. Nesta manhã (01), Allan confirmou que não seguirá no Cuiabá. "Só posso agradecer por esse ano que passou e por 2021, que está só começando. Vivi momentos incríveis no Cuiabá, que ficarão guardados na minha memória. Agora é trabalhar ainda mais, seguir evoluindo e me preparar para novos desafios", concluiu.