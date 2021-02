A medida de prevenção é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e garante maior segurança para a população







Para reduzir o avanço do novo coronavírus no município, a Águas de Matupá reforçou seu compromisso com a população, executando ações de desinfecção com solução de água e cloro, aplicado por meio de equipamentos portáteis próprios para esse tipo de serviço. A medida de prevenção é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e garante maior segurança para a população e aos trabalhadores essenciais.

A atividade teve como prioridade os locais de atendimento à saúde nesta semana, localizadas nos bairros Cidade Alta, União, Jardim das Flores e região central, além do Hospital Municipal. A secretária municipal de saúde, Daniele da Cruz, ressalta que a colaboração da Águas de Matupá está sendo muito relevante para conter a disseminação do novo coronavírus.

“É de grande valia para todos a parceria entre a Secretaria de Saúde e a Águas de Matupá, devido esse momento pandêmico que estamos enfrentando. Agradeço a empresa pela ação de desinfecção realizada nas unidades básicas de saúde, hospital e demais prédios. Destaco, ainda, que devemos manter todos os cuidados de higiene e uso de máscara pois ainda estamos no meio de uma pandemia”, pontua a secretária.

O coordenador da Águas de Matupá, Iury Kols, explica que a ação complementa as diversas iniciativas que a concessionária adotou, desde o início da pandemia. “Estamos acompanhando todos os esforços do poder público no combate ao coronavírus e resolvemos unir forças, contribuindo com as ações de higienização. Nossas equipes estão nas ruas, seguindo todas as medidas de segurança sanitária recomendadas pelos órgãos de saúde. Temos o compromisso em promover um serviço essencial que, além de garantir mais qualidade de vida, contribui com a saúde da população”.

No município, a Águas de Matupá seguiu todas as medidas necessárias para manter a operação dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto na área urbana e, também a segurança dos seus colaboradores e da comunidade. A concessionária realizou adequações em suas instalações para atender aos protocolos de segurança e conquistou o selo Safeguard – certificação concedida para empresas que seguem todas as regras de biossegurança, fundamentais no período de prevenção contra a covid-19.

Entre as principais adequações e medidas adotadas pela Águas de Matupá estão: sistema de trabalho remoto para todos os funcionários que possam exercer suas funções em casa; reforço com a higienização em todas as áreas; disponibilização de álcool em gel, máscaras e luvas; orientações básicas como a higienização frequente das mãos; limitação de viagens e reuniões presenciais. Além das adequações nos espaços físicos foram realizados treinamentos com os colaboradores e a saúde de todos é monitorada diariamente.

