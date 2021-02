Uma das apostas do Vitória da Conquista para a disputa do Campeonato Baiano, Matheus Chaves vive a expectativa pela estreia no estadual. O primeiro jogo da equipe acontece neste domingo (28), às 16h. Fora de casa, o Bode enfrenta o Fluminense de Feira.

“Chegamos no torneio com foco total. A nossa equipe trabalhou bastante ao longo das últimas semanas, e as expectativas são muito boas. Espero que possamos fazer uma grande estreia para iniciar a competição de forma positiva”, avaliou o jovem meio-campista, de 22 anos.

Formado nas categorias de base do Santo André, Matheus Chaves chegou ao Vitória da Conquista durante a reta final da Série D, emprestado pelo Olímpia-BA. Adaptado, o jogador espera marcar o seu nome com a camisa do Bode.

“Passei por um período de adaptação nos últimos meses, pois cheguei ao clube na reta final da Série D. Agora já me sinto em casa. Pude participar da pré-temporada com o elenco e estou pronto para ajudar. Vamos fazer o nosso melhor em busca dos objetivos traçados”, finalizou.





Fotos Anexadas: Luciana Flores/Vitória da Conquista



Douglas Albino,

Assessor de Imprensa