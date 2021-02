Duas carretas, marca Scania, uma com placa de Lucas do Rio Verde e outra de Jaciara, se envolveram em um acidente no perímetro urbano de Guarantã do Norte/MT. O fato aconteceu por volta das 12:00 de hoje (terça-feira 09/02).

As carretas seguiam em sentidos contrário, segundo informações extras oficiais, o veiculo que seguia sentido Pará há Guarantã do Norte, invadiu a pista contraria, na tentativa de fazer a ultrapassar de outro veículo e se chocou frontalmente com a outra carreta.

Ouve um princípio de incêndio, mas as chamas foram controladas por populares, um dos motoristas sofreu ferimento na cabeça e foi levado ao hospital municipal, já o outro nada sofreu. Houve apenas danos materiais.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos: Célio Ribeiro)