Você sabe qual a relação entre covid-19 e trombose? Indivíduos infectados pelo novo coronavírus podem apresentar distúrbios de coagulação, aumentando o risco de trombose. Apesar de ser uma condição grave, a notícia boa é que existem formas de prevenção e tratamento, caso ela seja descoberta precocemente. A trombose é uma condição clínica em que há a formação de um coágulo sanguíneo (massa semi-sólida formada no sangue) em uma veia profunda do corpo, geralmente, na parte inferior da perna, na coxa ou na pelve. A sua complicação mais grave é a chamada embolia pulmonar, quando um coágulo percorre os vasos sanguíneos do nosso corpo e atinge os pulmões, podendo ser fatal. Cerca de metade das pessoas com trombose não apresentam sintomas, mas pode haver casos de dor, inchaço e vermelhidão na área de formação do coágulo.

A embolia pulmonar nem sempre se manifesta com sintomas, mas quando presentes os mais comuns são: dificuldade de respirar, aceleração dos batimentos cardíacos, dor ou desconforto no peito com tosse ou inspiração profunda, tontura, desmaio e tosse com sangue.

A profilaxia farmacológica da trombose com anticoagulante é indicada aos pacientes hospitalizados com covid-19, salvo contraindicações. Além disso, pessoas que já utilizam os anticoagulantes não devem suspender a medicação, caso sejam infectados pela covid-19.

Fique atento aos sinais de trombose em caso de coronavírus. Caso apresente sintomas, não deixe de procurar por assistência médica! Quanto mais precoce o tratamento, maiores serão as chances de sucesso.

