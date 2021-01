O vereador mais votado de Peixoto de Azevedo também foi eleito Presidente da Câmara Municipal para o Biênio 2021/2022.

Evandro Kommers que obteve 498 votos no pleito eleitoral de 15 de novembro de 2020 é do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – MDB. Educador Físico e Diretor da APAE, Evandro conta com um prestígio em meio aos segmentos da sociedade Peixotense, justamente por trabalhar com muito afinco nas tarefas e missões a ele confiadas.

Logo após a vitória nas urnas e diplomação pela Justiça Eleitoral, Kommers, foi o nome consensual no grupo formado pelos vereadores eleitos, Chiquinho Aboiador, Eliege Kurl, Zal Vacaro, Gleisson Noleto e Mário do Gás.

Os parlamentares foram unânimes em dizer que Evandro Kommers dispõe de todas as condições para conduzir a Mesa Diretiva, pois tem perfil de extrema responsabilidade, honestidade, credibilidade, flexibilidade política e a confiança junto aos 11 vereadores e a municipalidade.

Ao fazer seu pronunciamento em tribuna na oportunidade da sessão solene de posse, o Presidente Evandro Kommers declarou que irá cumprir o seu papel frente a Mesa Diretora, otimizando e aprimorando tudo que possa contribuir para que os vereadores consigam cumprir sua função, quer seja na elaboração de leis, apresentação de requerimentos e indicações, realização de reuniões itinerantes e audiências públicas, logística de acolhimento aos pleitos e reclames da população e uma maior interação com todos os segmentos da sociedade organizada.

“As eleições encerraram-se em 15 de novembro. A renovação ocorrida no Poder Legislativo é a explicita vontade popular para que nesta Casa de Leis, de fato e de direito, seus representantes tenham compromisso, responsabilidade, transparência, ética, lisura e fidelidade na defesa dos interesses da coletividade e no desenvolvimento do município. Deixo claro e evidente, siglas partidárias continuarão existindo e fazendo parte do cotidiano dos vereadores, mas a nossa bandeira ao longo dos próximos quatro anos será a do progresso de Peixoto de Azevedo. Eu, quanto Presidente do Legislativo, atuarei para corresponder a confiança do povo”, disse a nossa reportagem o Vereador Evandro Kommers.

