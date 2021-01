O Vereador José França (MDB), de Guarantã do Norte/MT, esteve na capital Cuiabá e na ocasião realizou varias vistas nos órgãos do Governo Estadual, entre os departamentos ele esteve reunido com o secretário Silvano Amaral, Secretário Estadual da Agricultura Familiar.

Na pauta o legislador levou varias reivindicação para o secretário como: Instalação de Banco de Calcário para a Agropecuária; Aquisição de uma Patrulha Mecanizada para a Cooperguarantã; Recursos para instalação de uma Unidade de Referência Tecnológica - URT; Aquisição de uma Máquina Distribuidora de Calcário.

todas as reivindicação é para atender e assim melhorar ainda mais a vida do homem do campo, o vereador José França, teve o aval do secretário para realizar as Indicações no Legislativo. com isso o nobre Edis, mostra que está preparado para realizar ótimos trabalhos no legislativo, para o desenvolvimento do município.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias