O Sinop Futebol Clube goleou,por 4 a 0, o Águia Negra (MS) em partida válida pela Copa Verde. O Galo do Norte apresentou um bom futebol, desperdiçou inúmeras oportunidades e não levou muitos sustos com o time sul mato-grossense, que parecia perdido dentro de campo e não conseguiu se impor, principalmente na etapa final.

Com a vitória, o Sinop garantiu vaga nas oitavas de final e enfrentará o Atlético Goianiense, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro e está na 13ª colocação, na próxima segunda-feira, às 16h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

O Sinop começou o jogo bem, pressionando a equipe adversária e apertando a marcação. O Águia, por sua vez, conseguiu se segurar, aos poucos foi entrando no jogo e se soltando. Apesar das boas oportunidades criadas, ambos os times pecaram no último toque e não conseguiram balanças as redes. Os goleiros também fizeram boas atuações e seguraram o empate.

A etapa final foi ainda mais dominada pelo Galo do Norte. O time comandado pelo treinador Bil conseguiu fazer boas trocas de passe e assustar o adversário em diversas chances perigosas. O Águia, no entanto, não foi efetivo e se defendeu praticamente durante os 45 minutos. Mineiro, José Ednaldo, Cristian e Marllon marcaram os tentos para o Sinop.

Só Notícias/Luan Cordeiro (foto: Só Notícias/Guilherme Araújo)