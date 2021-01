O presidente do Sinop Futebol Clube, Agnaldo Turra confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que alguns jogadores já devem começar hoje ou amanhã para integrar o grupo que disputará a Copa Verde e Campeonato Mato-grossense. O dirigente optou por não revelar nomes. A tendência é que parte dos jogadores que atuou pelo Brasileiro da Série D retornem.

Ainda de acordo com o presidente, a diretoria está em fase final de negociação com um técnico para comandar o time. O possível contratado não seria de Sinop. Adriano Rodrigues, que estava a frente do time, não permanece.

Todos os integrantes da equipe devem ser apresentados oficialmente até o final da semana e os treinamentos também devem ser iniciados, visando preparação para a Copa Verde.

Pela a competição regional, o Galo do Norte estreará diante do Águia Negra (MS), no dia 21 de janeiro, no estádio Gigante do Norte. Já pelo Estadual, a estreia é contra o Sorriso, em 27 ou 28 de fevereiro.

