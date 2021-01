Faltando menos de uma semana para estreia na Copa Verde, o Sinop Futebol Clube enfim confirmou os primeiros reforços no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol. O lateral direito Pedro Allan, 21 anos, e atacante Thiago Ribeiro, 19 anos, são as contratações e defenderão o Galo do Norte na temporada.

Pedrinho, como é conhecido, é natural de Marília (SP), e seu último clube foi o Campo Mourão. No profissional já atuou pelo Colorado, e na base passou pelo Assisense, Cal Bariri e Marília.

Já Thiago esteve no Sinop na temporada de 2020, onde disputou três partidas pelo Campeonato Mato-grossense. Jovem, entrou em campo diante do Poconé, Cuiabá e União de Rondonópolis. Não têm passagens por outros times profissionais.

A estreia do Sinop na temporada será na Copa Verde, na próxima quarta-feira, às 16h, no estádio Gigante do Norte. O Galo do Norte enfrentará o Águia Negra. Já no Mato-grossense, o confronto inicial será contra o Grêmio Sorriso, nos dias 27 ou 28 de fevereiro.