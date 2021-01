O novo técnico do Sinop Futebol Clube, Rubem Xavier Júnior, o “Bill”, disse há pouco, ao Só Notícias, que os treinos da equipe começaram na última quarta-feira após sua apresentação e que ainda falta o restante da equipe. “Ainda tem muito atleta que está para chegar. A gente está com muita base aqui”.

Ele afirmou que vai tentar “dar pelo menos uma nova cara (a equipe), mas ainda não tenho uma análise bem construída, porque como tem atleta para chegar eu vou ter que esperar um pouco mais para poder precisar isso”. “A pretensão é fazer uma equipe coesa para sofrer o menos possível”.

No jogo contra o Águia Negra (MS), pela competição regional, o técnico afirmou compromisso. “Todos estão querendo saber como eu vou entrar com o elenco e isso depende muito. Uma coisa é certa, eu quero que o time jogue, a gente vai respeitar a equipe do águia, atual campeão, e tentar fazer o melhor possível para o Sinop”.

O Galo do Norte estreará na Copa Verde diante do Águia Negra, no dia 21 de janeiro, no estádio Gigante do Norte. Já pelo Estadual, a estreia é contra o Sorriso, em 27 ou 28 do próximo mês.