O ano de 2020 foi marcado pela pandemia de covid-19, o que acarretou em restrições no comércio, mudanças na forma de consumo, na utilização dos espaços e incertezas no mercado de trabalho. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) divulgou uma pesquisa informando que houve uma queda de

6,3% nos serviços de arquitetura e urbanismo em relação a 2019.

Contudo, o Estado de Mato Grosso foi um dos poucos que registraram um crescimento, com um aumento de 4,98% na emissão de Registros de Responsabilidade Técnica - RRT.

O RRT é um documento emitido pelo profissional arquiteto e urbanista junto ao seu Conselho Profissional, sempre que realiza uma atividade na sua área. As atividades que mais cresceram no estado no ano de 2020, segundo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso (CAU/MT), foram as atividades de execução com um aumento de 6,35% (15.920 RRTs em 2019 e 16.410 em 2020), seguido de projetos com 3,07% (9.592 RRTs emitidos em 2019 e 10.202 emitidos em 2020).





Considerando a emissão mensal de RRTs no ano de 2020, somente três mês apresentaram queda: abril, maio e julho, sendo que a maior queda foi de 32,22% no mês de abril. Já a maior alta de emissões foi de 24,03% no mês de junho. No total, foram 30.226 RRTs emitidos em 2020, contra 28.792 documentos gerados em 2019.





Um dos fatores que pode ter influenciado este aumento foi o investimento de 300 mil reais realizado pelo CAU/MT no ano de 2020 para desenvolvimento de campanhas publicitárias. As peças produzidas destacaram a importância do arquiteto e urbanista como responsável por criar e remodelar os espaços, em especial nossas casas, que para muitos se tornaram nosso universo, neste período de isolamento social.





Os serviços de arquitetura e urbanismo foram realizados pelos 3.187 profissionais ativos junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso. Desses, um total de 396 são de novos arquitetos e urbanistas, que ingressaram no mercado durante o ano passado. A maioria são mulheres: 2.116 arquitetas em oposição a 1.071 homens. Outro crescimento foi a quantidade de empresas ativas: um total de 585, um crescimento de 15,15% em relação a 2019.

Por Juliana S. Kobayashi