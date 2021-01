A diretoria de competições da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou na noite da última segunda-feira (11) a tabela detalhada das semifinais do Campeonato Brasileiro Série D. Neste documento foram informados os locais, datas e horários das partidas. A

TV Brasil

transmite os confrontos decisivos a partir do próximo sábado (16).

O primeiro jogo da semifinal da Série D será sábado, com Floresta-CE e Novorizontino-SP medindo forças, a partir das 18h (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza. Um dia depois, no mesmo horário, será a vez de Mirassol-SP e Altos-PI se enfrentarem no estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol.

Os confrontos da volta estão marcados para o final de semana seguinte. No dia 23 o Tigre do Vale recebe os cearenses no estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte às 18h. Um dia depois, a Manga Mecânica do Piauí pega os Leões às 15h45, no estádio Felipe Raulino, em Altos. A final está prevista para os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

Jogos de ida

Floresta-CE x Novorizontino-SP - Castelão, Fortaleza (CE) - 16/1

Mirassol-SP x Altos-PI - José Maria Campos Maia, Mirassol (SP) - 17/1

Jogos de volta

Novorizontino-SP x Floresta-CE - Jorge de Biasi, Novo Horizonte (SP) - 23/1

Altos-PI x Mirassol-SP - estádio José Maria Campos Maia, Mirassol (SP) – 24/1

Veja a tabela da Série D do Brasileiro.

* Atualizado às 19h15 com os novos horários dos jogos entre Floresta-CE e Novorizontino-SP.