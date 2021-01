Apesar de ter o maior rebanho bovino do Brasil, Mato Grosso ocupa o 10º lugar no ranking nacional dos estados que mais produzem leite no País. De acordo com o presidente da Associação de Produtores de Leite de Mato Grosso (Aproleite-MT) e presidente Sindicato Rural de Juscimeira, Dolor Vilela de Figueiredo Neto, um dos principais desafios da entidade é colocar o estado em primeiro lugar neste ranking.

"Precisamos de muitas parcerias e o Senar-MT é um parceiro muito importante neste processo", afirma. Este foi o assunto da reunião de trabalho desta quarta-feira (27.01), entre o representante da Aproleite e o superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), Francisco Olavo Pugliesi de Castro, conhecido como Chico da Paulicéia.

Esta parceria consiste na expansão da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) na cadeia produtiva do leite. De acordo com Vilela, a ideia inicial é estabelecer a parceria com o Senar-MT, principalmente nos municípios em que a ATeG já está implantada. "Já temos algumas parcerias firmadas na região do Vale do São Lourenço e depois queremos ampliar. Ter o Senar-MT como parceiro é uma forma de alavancar, melhorar, dinamizar e trazer mais rentabilidade para a cadeia produtiva do leite".

De acordo com o superintendente do Senar-MT, a assistência técnica leva conhecimento ao produtor. "E é isso que contribuirá para que se possa produzir com mais eficiência. É uma forma de manter a família no campo com renda e dignidade".

O superintendente se comprometeu em contribuir para que Mato Grosso seja o primeiro no ranking dos estados que mais produzem leite no Brasil. "Temos potencial. Mato Grosso é destaque em vários setores e também podemos ser no do leite. Temos muito apreço pela Aproleite e estamos juntos neste desafio".

Fonte: Assessoria de Imprensa/ Senar-MT