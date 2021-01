O Cuiabá Esporte Clube aguarda ansiosamente a confirmação da tão sonhada vaga na elite do futebol brasileiro em 2021. O acesso do Dourado pode ser confirmado nesta sexta (22), quando o time mato-grossense recebe o Sampaio Corrêa na Arena Pantanal, às 21h30 (de Brasília). O Auriverde precisa apenas de um empate para garantir a chegada do time na lista dentre os 20 melhores do Brasil.

A delegação do Dourado desembarcou no Aeroporto Internacional de Cuiabá na tarde desta quarta (20), e, em seguida, já iniciou a preparação para a partida de amanhã pela 37ª rodada da segundona. Há quase 35 anos, Mato Grosso não tem nenhum representante na elite do futebol nacional.

Na última rodada, o Cuiabá venceu o Paraná na terça (19), por 2 a 0, jogando fora de casa. O Dourado pode ainda garantir o acesso à Série A sem mesmo entrar em campo, caso o CSA ou Juventude não vençam suas partidas marcadas para ocorrer horas antes do Cuiabá, contra Brasill de Pelotas e Figueirense, respectivamente.

Recepção da torcida

A torcida organizada Raça Cuiabana já prepara uma grande festa para recepcionar a chegada do time nesta sexta, na Arena Pantanal. Apesar de não poderem apoiar o Cuiabá dentro dos estádios, nos últimos jogos, dezenas de torcedores se concentram ao redor da Arena para apoiar o clube do coração.

Conforme a diretoria da organizada, para participar do evento, basta levar 1kg de alimento não perecível. No local, será instalado um telão para que os torcedores possam acompanhar a partida em tempo real, além de músicas ao vivo. Segundo dirigentes da Raça, todas as normas de biosseguranças deverão ser respeitadas, afim de evitar a propagação da Covid-19. O evento está previsto para começar às 17h (horário local).

Caso o acesso se confirme, uma carreata está prevista para ocorrer até a avenida Getúlio Vargas, em Cuiabá.

Por Douglas Santos