Secretaria de Estado de Educação (Seduc) anunciou nesta terça-feira (05) que o retorno das atividades presenciais das escolas será realizado no dia primeiro de fevereiro. O comunicado da pasta é feito em meio a uma nova crescente no número de casos da covid-19 no estado. A doença foi o motivo de suspensão das aulas em março de 2020.

Conforme noticiado pelo portal, os números da pandemia no estado apresentaram queda nos últimos meses. Contudo, há algumas semanas as taxas voltaram a crescer, acompanhando o período de festividades de fim de ano. Na segunda-feira (04), a Secretaria de Estado de Saúde notificou 31 mortes em 24 horas, valor que não era contabilizado desde agosto.

Neste cenário, que sinaliza a chegada de uma segunda onda da doença no estado, professores, diretores e assessores retornam no dia primeiro para a realização de uma semana pedagógica, na qual será discutido o planejamento para 2021. Posteriormente, no dia oito, os alunos retomam para as escolas por meio do sistema de revezamento.

No comunicado, a secretária apontou que no fim de 2020 as escolas receberam diversos recursos materiais para combaterem a pandemia, como álcool em gel, máscaras e outros materiais. Além disso, a pasta enfatizou que outros 14 estados brasileiros também anunciaram retorno presencial, sendo que ao menos dois defendem a volta já em janeiro.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, lembra que em Mato Grosso as escolas suspenderam as atividades presenciais em março do ano passado. Ele enfatiza que um dos grandes desafios da educação este ano é justamente recuperar os prejuízos causados à aprendizagem em 2020 pela pandemia.

