O São Paulo segue sem vencer em 2021. Neste domingo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor Paulista perdeu para o Atlético-GO por 2 a 1, fora de casa. Natanael e Vitor marcaram para os mandantes, enquanto Reinaldo fez para os visitantes.

Com o resultado, o time de Fernando Diniz chegou à marca de sete jogos sem vencer na temporada e ainda pode ver o Internacional disparar na ponta do Nacional. No momento, os paulistas estão na quarta colocação, com 58 pontos, a quatro do Inter, que ainda joga nesta rodada. Já o Dragão está em 12º, com 45.

O São Paulo volta a campo agora somente no dia 10 de fevereiro, quando recebe o Ceará, pela 35ª rodada. Isso porque o clássico contra o Palmeiras, que seria na próxima sexta-feira, foi adiado pela CBF. Já o Atlético-GO visita o RB Bragantino na próxima quarta-feira, às 19h15 (de Brasília).

Gazeta Esportiva (foto: assessoria)