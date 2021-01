Pela primeira vez na história do futebol brasileiro, dois times do mesmo estado disputarão a final da competição mais importante da América do Sul.

E sem favoritismo algum.

Sábado, às 17 horas, dia 30, no Maracanã.

O Santos conseguiu sua vaga hoje, ao despachar o Boca Juniors, na Vila Belmiro.

Vitória impressionante por 3 a 0, gols de Pituca, Soteldo e Lucas Braga.

O time portenho só havia tomado três gols em todos seus jogos da Libertadores.

Se o treinador Abel Ferreira conseguiu dar modernidade e intensidade ao elenco milionário do Palmeiras, o mérito do seu rival fica com dois personagens.

O trabalho excepcional de Cuca, que vai pela segunda decisão da Libertadores, foi campeão, em 2013, com o Atlético Mineiro.

E ao futebol de Marinho, o melhor jogador do futebol do país.

O treinador não só trabalhou taticamente como também conseguiu motivar atletas que ficaram meses com salários atrasados. E que, mesmo assim, fizeram uma campanha inesquecível. Com apenas uma derrota até chegar à final da Libertadores.

O Santos deu a demonstração de sua vibração, intensividade, não tomando conhecimento do poderoso Boca Juniors.

A ousadia de Cuca fazendo seu time tratar o tradicional clube argentino como se fosse uma equipe pequena.

Marcando sob pressão, do primeiro ao último minuto desta semifinal.

Com seus jogadores atuando com confiança, força física e com muita raiva. Pelo time ter sido prejudicado de forma inacreditável na Bombonera, com pênalti em Marinho não marcado.

Eles queriam não só vencer.

Mas golear.

E foi com essa sede que o Santos entrou na partida.

Logo aos 30 segundos, Marinho tomou a bola da zaga e acertou a trave de Andrada.

O Santos seguiu triturando, incansável, competindo de forma absurda.

Os argentinos não sabiam escapar de tanta pressão.

O time de Miguel Ángel Russo não tinha como reagir.

Aos 15 minutos, veio o inevitável.

O primeiro gol santista.

Pituca, sempre presente na área do Boca, tocou para Soteldo. O chute foi forte, bateu na mão de López. Enquanto havia a dúvida se houve pênalti ou não, o próprio volante santista pegou o rebote e estufou as redes.

1 a 0.

Cuca nem pensou em recuar sua equipe.

Muito pelo contrário.

O time continuou firme, atacando em bloco. Com Soteldo quase como um quarto atacante, ao lado de Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga.

Além disso, Pará estava liberado, como um ponta direita.

Não havia espaço, oxigênio para o Boca articular seus contragolpes.

A pressão seguiu fortíssima.

O Santos concluiu 14 vezes em todo primeiro tempo. E o Boca, só duas.

Andrada fez uma defesa dificílima depois de chute fortíssimo de Marinho, em falta ensaiada com Soteldo.

No segundo tempo, o Santos entrou ainda mais decidido. Para não dar a mínima chance para o Boca.

Logo aos três minutos, Soteldo tomou a bola na intermediária, desceu pela esquerda, cortou para pé direito. E deu um chute fortíssimo, indefensável para Andrada. 2 a 0.

Nem com dois gols de vantagem, o Santos diminuiu o ritmo.

Seguiu com sua atitude dominadora.

Lucas Veríssimo teve um corte profundo na cabeça. Mas seguiu jogando. Muito bem SANTOS

Marinho saiu driblando pela direita e rolou a bola para Lucas Braga chutar com raiva.

3 a 0, aos cinco minutos.

O melhor jogador do Brasil ainda sofreu covarde pisão na barriga, de Fabra.

E foi expulso.

A vitória histórica estava confirmada.