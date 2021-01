Difusão de tecnologia agrícola segue recomendações da OMS e todos os protocolos de saúde, segurança e proteção





Considerando o contexto atual, as normas das organizações de saúde, a importância da partilha de informações, do fomento do conhecimento aplicado ao campo e do necessário trabalho rural é que pesquisadores sediados em Mato Grosso estão apresentando, durante o Open SKY Soja 2021, em Sorriso, resultados de pesquisas sobre doenças, pragas e plantas daninhas na sojicultura.

Realizado pela Proteplan, o evento agro, que iniciou nesta quarta (27) e segue até sexta-feira (29), está divulgando para os produtores rurais e pesquisadores resultados de testes de produtos aplicados no campo. “É um momento que antecede a colheita da soja e exige muitos cuidados por parte do produtor. Todo o nosso trabalho está de acordo com o que ele vive no dia-a-dia. Nós queremos ajudá-lo a ter controle dos possíveis fatores restritivos de produção”, explica Fabiano Siqueri, Pesquisador e CEO da Proteplan.

Ainda de acordo com Fabiano, o Open SKY Soja 2021 é um evento formatado para o limite de 150 participantes, divididos em três manhãs. Ou seja, por dia vão participar somente 50 pessoas. Essa turma será distribuída em grupos de trabalhos com 10 integrantes cada.

“A programação será a mesma durante os três dias. Adotamos todos os protocolos de segurança, como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento. O objetivo é mostrar a campo resultados de experimentos, de controle de doenças, pragas e ervas daninhas. Também teremos a disposição uma vitrine com 75 cultivares de soja semeadas para que os participantes possam observar as características, potencial produtivo e o nível de infecção de doenças que essas variedades apresentam. É um evento planejado para o produtor e para o técnico que já estão pensando na próxima safra”, ressalta Siqueri, CEO da Proteplan.

Além disso, está sendo realizada uma palestra sobre Tecnologia de Aplicação com o pesquisador Dr. Rodolfo Glauber Chechetto, da Agroefetiva. “Estamos com uma estação bastante atrativa sobre tecnologia de aplicação. Um tema muito relevante e que vai contribuir para o trabalho do produtor. Vale a pena prestigiar o assunto”, convida o pesquisador.

A Proteplan é uma empresa de pesquisa que realiza testes de produtos no campo. Com sede em Cuiabá, conta com estações experimentais nas cidades de Sorriso, Campo Verde e Primavera do Leste.

As inscrições são gratuitas e os interessados em participar do Open SKY Soja 2021 devem acessar a página do evento através do link:

https://proteplan2.websiteseguro.com/eventos/e/6001a4988e25f

Devido às restrições contra a Covid-19, as vagas são limitadas e os inscritos precisam escolher a data em que desejam participar.

O Open SKY Soja 2021 conta com o apoio de diversas marcas que acreditam no progresso do agronegócio. Adama, Basf, Bayer, Corteva, FMC, Grupo Vittia (Biovalens), Ihara, Oxiquímica, Sumitomo, Syngenta e UPL.

