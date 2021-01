A Polícia Rodoviária Federal fez, esta manhã, a primeira grande apreensão do ano de entorpecentes. A ação ocorreu durante abordagem de uma Scania com reboque, na BR-364, no município de Campo Verde (137 quilômetros de Cuiabá). O motorista, de 49 anos, foi preso.

Ainda de acordo com a PRF, durante as buscas o motorista apresentou muito nervosismo, expressando atitude suspeita. Ao efetuar buscas na carreta, os policiais notaram que um dos tanques de combustível estava com um compartimentado.

Após a retirada do tanque, foram encontrados 205 tabletes de maconha. Com isso, o condutor confessou que saiu de Ponta Porã (MS) e levaria a droga até Cuiabá. Ele foi conduzido à delegacia da Polícia Civil e deverá responder por tráfico drogas.

Redação Só Notícias (fotos: assessoria)