A Polícia Civil de Guarantã do Norte/MT, confirmou, que prendeu um homem, no bairro Aeroporto, que era considerado foragido da justiça pela prática de estupro de vulnerável, em Itaituba, no Pará.

De acordo com informações do delegado Victor Hugo Caetano de Freitas, o condenado foi encontrado na residência da irmã dele. No Pará, ele cumpria pena numa unidade prisional.

Não foi detalhado as circunstância de como ocorreu o crime, mas a vítima é uma jovem de 12 anos.

O homem foi condenado a 18 anos de prisão e recebeu liberação em dezembro, na saída temporária de Natal e não voltou mais.

Só Notícias/Cleber Romero (foto: So Notícias)