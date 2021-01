O Presidente da Câmara de Vereadores de Guarantã do Norte/MT, Professor Valcimar Fuzinato (PSB), está iniciando o seu mandato frente ao legislativo, com prioridade voltada ao desenvolvimento do município e em função da população do município.

O chefe do legislativo já iniciou seus trabalhos em busca de melhoria ao município e assim a população venha a ser atendido em todas as áreas em que o município venha a precisar.

Valcimar disse que, em sua gestão no legislativo, sempre estará buscando um bom entendimento com o executivo. “Não estamos aqui para chancelar tudo aquilo que vir do executivo, uma vez que, o trabalho do legislativo é fiscalizar o executivo”, alertou o presidente da Câmara. Ele ainda acrescentou que, a intenção é trabalhar em parceria, primeiro ouvindo a administração, para juntos resolverem da melhor maneira possível, para que não haja um embate entre os dois poderes.

Em relação com os demais vereadores, o presidente disse que, todos os nobres edis, principalmente os que foram reeleitos, já estão notando a diferença da forma como a presidência da casa de leis está conduzindo os trabalhos. “Não vamos negar nada a nenhum dos vereadores aquilo que está constituído em lei e, todos terão direito daquilo que de direito for, para que possam ter condições de legislarem”, garantiu o presidente.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias