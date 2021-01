O presidente da Câmara de vereadores de Guarantã do Norte/MT eleito para o biênio de 2021 e 2022, professor Valcimar Fuzinato, disse em entrevista que seu mandato não será de gabinete e que, sempre estará indo até a população ouvindo as reivindicações em todos os setores da sociedade.

E assim que se reiterar dos problemas ele estará buscando as soluções, recursos junto aos órgãos competentes e cobrando do executivo, procurando solucionar as problemáticas, além de criar projetos, para a melhoria do município.

Ao ser questionado como será o relacionamento com o prefeito, o presidente da Câmara disse que seu governo não será de situação e nem oposição e sim, estará trabalhando em beneficio da sociedade. “Vou fazer uma gestão alternativo, a câmara não será apenas um local de chancela de documentos, vamos legislar para o bem da população e o desenvolvimento de Guarantã do Norte”, disse o presidente do legislador.

O Vereador Valcimar foi eleito presidente do legislativo com sete votos dos nove vereadores, segundo ele, desde o final das eleições vinha conversando com os vereadores eleitos, a aceitação do seu nome demonstra que, tem credibilidade para comandar o legislativo.

Junto com ele, o vereador Zilmar assume o cargo de vice presidente, Irmão Alexandre primeiro secretário e o vereador David da Farmácia ficou como segundo secretário.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias