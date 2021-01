Na manhã do primeiro dia do ano de 2021, o prefeito, vice e os nove vereadores eleitos de Guarantã do Norte/MT, tomaram posse em uma sessão solene. A sessão foi presidida pelo vereador eleito José França, segundo o regimento interno da câmara a primeira sessão é presidida pelo vereador de mais idade.

Todos os vereadores assumiram o mandato, com discursos de otimismo. O vereador Zilmar Assis (DEM) assume o seu sexto mandato, Vereador David da Farmácia, o seu terceiro mandato, os vereadores Valter do Sindicato (PDT), Silvio Dutra (PP) e Irmão Alexandre (DEM), assumem o segundo mandato, já os vereadores, Subtenente Alberto Marcio (PSL), Professor Valcimar Fuzinato (PSB), Denílson da Pascoa (MDB) e José França (PSD), foram empossados para os seus primeiros mandatos no legislativo.

O Prefeito Reeleito Érico Stevan e o seu Vice Marcio Calvilla (ambos do |Democrata), tomaram posse. O Prefeito em seu discurso afirmou que ele e o vice estarão administrando em parceria, dando continuidade no desenvolvimento do município.

Após as posses dos legisladores e do executivo, houve a eleição da Câmara para escolha do presidente que estará presidindo o legislativo no primeiro biênio (2021 e 2022). Duas chapas foram apresentadas, uma encabeçada pelo Vereador Professor Valcimar e outra pelo Vereador Subtenente Alberto.

A chapa encabeçada pelo Vereador Valcimar tendo como vice Zilmar Assis, primeiro secretário Alexandre e segundo secretário David da Farmácia, foi a vencedora com seis votos, além dos votos dos membros da chapa ainda recebeu os votos dos Vereador Valter do Sindicato e do vereador Denílson da Páscoa.

Já a Chapa avulsa, (Chapa avulsa apresenta apenas o membro da presidência, após eleito o presidente aí que, se escolhe por votação os demais membros da mesa diretora), do Subtenente, obteve o seu voto e do vereador Silvio Dutra.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias