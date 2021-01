O prefeito de Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop), Érico Gonçalves suspendeu, através de decreto, por mais 30 dias, a realização de cirurgias eletivas no hospital municipal por conta do enfrentamento da emergência de Saúde pública decorrente do Coronavírus. A decisão foi publicada no Diário Oficial.

Consta no documento que foram consideradas as oscilações e o recente aumento do número de média móvel dos casos confirmados de Covid-19, de hospitalizações e de óbitos no âmbito estadual

O gestor também manteve a suspensão para garantir o atendimento seguro para a prestação dos serviços essenciais à população local já que compete ao município, dentro de sua circunscrição, zelar pela saúde, segurança e assistência pública, bem como tomar medidas que impeçam a propagação de doenças transmissíveis.

Atualmente, são 11 pacientes internados (um na Unidade de Terapia Intensiva e 10 em enfermarias públicas). De março até agora, são 1.447 casos confirmados. Desses, 1.313 se recuperaram da doença e 25 morreram.

Redação Só Notícias (foto: assessoria/arquivo)