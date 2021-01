A Comissão de Segurança da AL apontou a importância da aquisição dos aparelhos de infravermelho que vão beneficiar sete regionais da Politec

Gerente da Politec de Pontes e Lacerda explica a importância do aparelho infravermelho para o deputado Claudinei

O diretor da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Rubens Sadao Okada, através da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp), posicionou por ofício sobre a indicação de n.º 4.494/2020 que solicita a aquisição de aparelhos infravermelhos – conhecido por Agilent Techonlogies – modelo 4.500ª FTIR - para serem distribuídos às coordenadorias regionais da instituição no âmbito de Mato Grosso. Essa demanda foi apresentada pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) que é presidida pelo deputado estadual Delegado Claudinei (PSL).

Este equipamento tem a finalidade dar celeridade aos resultados dos laudos periciais de análises com entorpecentes, sendo que somente as cidades de Cuiabá e Pontes e Lacerda possuem o aparelho e, com isso, atendem todas as outras unidades da Politec. De acordo com Okada, foi encaminhado proposta de projeto que prevê a estruturação instrumental para sete unidades regionais da Politec, com equipamentos e insumos para a realização de exames definitivos de drogas.

Tramitação

O recurso a ser aplicado para aquisição dos materiais e equipamentos será oriundo da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) através da celebração de convênio, cujo valor global estimado do projeto é de cerca de R$ 2,7 milhões. A proposta está em fase final de análise e ajustes e cadastrada na Plataforma Mais Brasil.

No documento, Rubens frisa que a Politec e Sesp estão em busca da disponibilização de verbas para concretização de projetos e aquisições essenciais para atender os trabalhos da Politec e melhorar a prestação dos serviços para a sociedade mato-grossense.

Comissão AL

No final de setembro de 2020, o deputado Claudinei esteve no polo regional de Pontes e Lacerda (MT) e tomou conhecimento sobre o equipamento de infravermelho que analisa de forma rápida a cocaína e a maconha e, consequentemente, garante um laudo definitivo e facilita o trabalho dos servidores. O perito criminal Júnior Stefanelli que é o gerente regional da Politec deste município, explicou todo o processo e as vantagens de ter este tipo de aparelho com alta tecnologia na unidade.

Ele explicou ao parlamentar que quando não tinha o infravermelho, havia uma grande demora na obtenção de uma análise definitiva que levava até seis meses e, agora, o laudo final fica pronto em poucos minutos. “Esse aparelho será um ganho para cada coordenação da Politec. Aqui já fazemos a segunda análise e a leitura, o que gera os dois resultados”, ressalta Stefanelli.

“Essa resposta e posicionamento da diretoria da Politec é um importante avanço para a segurança pública. Nós da Comissão de Segurança Pública, visitamos 13 polos regionais da Região Integrada de Segurança Pública (Risp) e esperamos solucionar todas as necessidades e problemas que identificamos nas instituições. Este aparelho vai contribuir e muito para os trabalhos dos profissionais da Politec”, posiciona Delegado Claudinei.

Regionais – As regionais da Politec que serão beneficiadas com os equipamentos e insumos serão Tangará da Serra, Rondonópolis, Sinop, Cáceres, Barra do Garças, Primavera do Leste e Confresa.

Por Samantha dos Anjos - Assessoria de Imprensa