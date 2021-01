Em menos de 24 horas do crime onde culminou com a morte de Simone Silva de Jesus (34 anos), a Policia de Guarantã do Norte/MT, fez a detenção do assassino da mulher. a prisão aconteceu por volta das 18:30, no próprio bairro aonde aconteceu o assassinato.

a Policia Teve informação que o suspeito se encontrava em uma área de mata, próximo ao bairro Das Palmeiras, mas quando os policiais passarem em frente a uma casa avistaram o suspeito que ainda tentou se esconder, mas foi capturado

O assassino foi conduzido a Delegacia, onde esta a disposição da justiça.

Entenda o casa.

http://www.roteironoticias.com.br/2021/01/mulher-e-assassinada-com-golpe-de-facao.html





Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias