Adversários nas finais da Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio duelaram na noite desta sexta-feira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Allianz Parque, o time alviverde saiu na frente no primeiro tempo, mas caiu na etapa inicial e cedeu o empate por 1 a 1.

Com 50 pontos ganhos em 29 partidas, o Grêmio sobe para a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras contabiliza 48 pontos em 28 exibições e permanece na sexta colocação da tabela. O São Paulo lidera com 56 pontos e 29 jogos.

Em jogo atrasado pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o arquirrival Corinthians às 19 horas (de Brasília) desta segunda-feira, no Allianz Parque. Já o Grêmio, pela 31ª rodada, encara o Atlético-MG às 19h15 de quarta-feira, em sua arena.

O Jogo – O Palmeiras amassou o Grêmio durante a etapa inicial e criou sua primeira chance logo no começo. Breno Lopes roubou a bola da defesa, tabelou com o companheiro Rony e, na cara do goleiro, chutou fraco, facilitando a defesa de Vanderlei.

Em uma descida pela direita, Breno Lopes cruzou rasteiro e Rony, livre, completou na trave. Pouco depois, da entrada da área, Willian bateu colocado e também acertou a trave. Para completar, Breno Lopes recebeu após deixada de Raphael Veiga e também bateu na trave.

De tanto pressionar, o Palmeiras enfim conseguiu inaugurar o marcador aos 32 minutos do primeiro tempo. Inteligentemente, Willian ganhou disputa de Rodrigues na esquerda e cruzou. Matias Viña tocou rasteiro para o meio da área, Rony furou e Raphael Veiga completou para o gol.

O Grêmio voltou melhor para o segundo tempo e, logo no começo, Pepê fez boa jogada individual pelo meio e chutou para defesa de Weverton. Na resposta do Palmeiras, Matias Vinã cruzou da esquerda, Rony puxou a bola para trás e Willian completou de voleio, mas Vanderlei salvou.

O time gaúcho quase chegou ao empate em jogada de bola parada no Allianz Parque. Encarregado de cobrar de falta de frente para o gol de Weverton, Jean Pyerre bateu direto. Posicionado na barreira, Benjamin Kuscevic desviou e a bola saiu à esquerda da trave palmeirense.

O Grêmio ganhou volume de jogo e conseguiu empatar aos 42 minutos da etapa complementar. Em descida pela direita, Luiz Fernando tabelou com Maicon e cruzou. Oportunista, Diego Souza subiu entre Luan e Mayke para cabecear firme diante de Weverton.

Gazeta Esportiva (foto: César Grecco/assessoria)