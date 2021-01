O Palmeiras ficou mais longe do G4 Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira. No Estádio Mané Garrincha, o time alviverde sofreu um gol em cada tempo e acabou derrotado por 2 a 0 pelo Flamengo, concorrente direto na tabela de classificação.

Com 55 pontos em 30 partidas, o Flamengo sobe para o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, atrás apenas de São Paulo (57) e Internacional (59), ambos com um jogo a mais. O Palmeiras, por sua vez, permanece com os mesmos 51 pontos, na quinta colocação.

Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, os dois times voltam a campo às 16 horas (de Brasília) deste domingo. No Estádio Castelão, o Palmeiras tenta a recuperação diante do Ceará. O Flamengo, por sua vez, procura embalar contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

Gazeta Esportiva (foto: César Grecco/assessoria)