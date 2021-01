São Paulo, SP, 18 (AFI) - O Palmeiras diminuiu para seis pontos a diferença para o líder São Paulo com a goleada por 4 a 0 para cima do Corinthians, na noite desta segunda-feira, no Allianz Parque, pela partida adiada da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques do duelo foi o meia Raphael Veiga, que fez o seu centésimo jogo com a camisa alviverde.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 51 pontos e embolou ainda mais a briga pelo título brasileiro. O São Paulo tem 57. O Corinthians, por outro lado, segue longe da zona de Libertadores, com 42, na nona posição.

PRIMEIRO TEMPO PERFEITO PARA O VERDÃO!

Palmeiras e Corinthians fizeram um primeiro tempo eletrizante, mas foi o time da casa que foi mais eficaz e foi para o intervalo com um belo resultado a seu favor. O time de Palestra Itália abriu o placar aos 33 minutos. Willian pegou a sobra e deu pelo passe para Raphael Veiga. O meia dominou e chutou cruzado para fazer 1 a 0.

Do outro lado, o Corinthians colocou Weverton para trabalhar. Jemerson, em tentativa de cabeça, e Cazares, em chute de fora da área, fizeram o goleiro palmeirense brilhar. Gil também teve uma grande oportunidades, mas a bola tirou tinta da trave e saiu pela linha de fundo. Já o Palmeiras ainda teve chance com Gabriel Menino. Ele recebeu dentro da área, mas ficou na defesa da equipe alvinegra.

O Palmeiras foi ganhando o meio de campo, aos poucos, e acabou fazendo o segundo. Zé Rafael colocou Willian na cara de Cássio. O atacante tirou do goleiro e deixou Luiz Adriano com o gol aberto para fazer 2 a 0. O árbitro ainda consultou o VAR antes de assinalar o meio de campo.

VIROU GOLEADA!

No segundo tempo, o time da casa começou em cima e ficou muito perto de ampliar em arremate de Willian. Cássio fez uma verdadeiro milagre. Mas, logo em seguida, o Palmeiras fez 3 a 0. Luan deu para Luiz Adriano, que dividiu com Jemerson e viu a bola sobrar para Raphael Veiga. O meia acertou um bonito chute para fazer mais um.

E não acabou por aí. O Palmeiras chegou a marcar o quarto, aos 19 minutos, com Viña, mas o árbitro acabou pegando impedimento de Luan, que havia dado a assistência. No entanto, um minuto depois, o time alviverde fez outro e esse valeu. Gabriel recuou errado, Luiz Adriano dividiu com Cássio e colocou a bola no fundo das redes.

A situação do Corinthians ficou ainda pior aos 31 minutos, quando Gabriel deixou o braço no rosto do Danilo e acabou expulso. No entanto, o time alvinegro conseguiu criar uma grande oportunidade Gil. O zagueiro recebeu dentro da área, mas ficou em mais uma defesa milagrosa de Weverton.

Nos minutos finais, o Palmeiras foi administrando a vantagem e fazendo a bola rolar. No entanto, ainda deu tempo de Breno Lopes sentir o gostinho do gol, que acabou sendo anulado pela arbitragem. De resto, o Corinthians se segurou para evitar uma goleada ainda maior.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Flamengo na quinta-feira, às 19h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). No mesmo dia, às 21h, o Corinthians recebe o Sport, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).