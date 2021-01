Nesta terça-feira, em partida atrasada da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ficou apenas no empate de 1 a 1 com o Vasco, em casa. Devido a final da Libertadores, que será no próximo sábado, Abel Ferreira optou por uma escalação alternativa. Breno Lopes anotou o gol dos anfitriões enquanto Benítez fez para os visitantes.

Com o resultado, o Verdão permaneceu na quinta colocação, agora com 52 pontos. Já o Vasco está em 14º, com 36, a apenas quatro do Bahia, primeiro clube dentro da zona do rebaixamento.

O duelo desta noite, inclusive, marcou o reencontro do Alviverde com o Vanderlei Luxemburgo, atualmente técnico do Vasco. O comandante dirigiu o Palestra do início da temporada até a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao longo de 2020, ele esteve à frente do time em 36 jogos oficiais, somando 17 vitórias, 14 empates e cinco derrotas.

Gazeta Esportiva (foto: César Greco/assessoria)