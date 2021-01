Um desentendimento entre irmãos culminou com a morte de uma mulher, na Rua das Tulipas, no Bairro das Palmeiras no município de Guarantã do Norte/MT. Segundo relato do esposo da vitima Simone Silva de Jesus (34 anos), ele teve um desentendimento com o suspeito que é seu irmão quando o agressor em posse de um facão lhe desferiu um golpe e a vítima entrou na frente e com isso sofreu um golpe na altura do pescoço.

O Crime aconteceu por volta das 02h20min, dessa quarta-feira (06/01), o esposo da vitima tentou socorrer a mesma em uma motocicleta, mas a poucos metros ela não resistiu o ferimento e veio a óbito. A Polícia Judiciária Civil foi acionada e de posse dos dados do criminoso fez rondas, mas não conseguiu encontrar o suspeito. A Polícia passa a trabalhar no caso.

A Funerária São Judas Tadeu está realizando os trabalhos fúnebres o horário e local do sepultamento ainda não foi informado.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias

