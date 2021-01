O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM) confirmou, há pouco, que a vacinação contra o Coronavírus no Brasil começa hoje às 16h (horário de Mato Grosso). O começo da vacinação em Mato Grosso depende da logística de entrega no Estado. Se o avião chegar hoje e em tempo, a intenção do governo é aplicar a primeira dose ainda hoje. Uma reunião, esta manhã, em Cuiabá, vai definir os detalhes e escolher quem será o primeiro, ou primeira, mato-grossense imunizado.

O ministério da Saúde divulgou que das quase 6 milhões de doses fornecidas pelo Instituto Butantan da vacina contra a Covid-19, Mato Grosso receberá 65.760 na primeira etapa. Já a população indígena do Estado receberá 60.400, de acordo com a pasta. Ainda não há detalhamento da quantidade para cada município. São 1.644 caixas de vacinas para a população em geral e 1.510 para indígenas, que serão distribuídas nas aldeias de Mato Grosso. Considerando toda a região Centro-Oeste, serão 415.880 doses.

“O Governo Federal centralizou a aquisição de vacinas. Tentamos comprar direto por Mato Grosso, mas recebemos uma negativa. Estamos conversando com outros laboratórios, mas é muito difícil, então vamos seguir o Plano Nacional de Imunização”, disse o governador, através da assessoria.

Nos próximos dias, os 141 municípios começam a receber as agulhas e seringas que já se encontram em estoque e que serão utilizadas no plano de vacinação contra a Covid e o governo providenciou a aquisição suplementar de 6,5 mil seringas para o enfrentamento de vacinação,

A notícia do envio do primeiro lote foi dada, por Mauro, do hangar de cargas do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde as vacinas Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan, estão armazenadas e de onde sairão para todos os Estados em aviões da Força Aérea Brasileira. “Daqui a pouco os aviões da FAB vão começar a sair levando estas vacinas para todo Brasil. Nós vamos começar hoje, às 17h no horário de Brasília, às 16h no horário de Mato Grosso, a vacinação oficial em todo país. Está confirmado: chega hoje à nossa cidade e nós estaremos distribuindo esta vacina para que possamos atingir o programa”, explicou o governador.

Mauro estava em frente ao lote de vacinas que vem com 65,7 mil doses com a bandeira de Mato Grosso. “No primeiro momento chega pouca coisa, não é um número muito grande. Nos próximos dias teremos novos lotes e vamos seguir, rigorosamente, aquilo que está determinado e acordado pelo Ministério da Saúde”, completou.

Conforme Só Notícias informou, o governador e o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, participaram, esta manhã, do ato simbólico de recebimento das vacinas contra a Covid, juntamente com demais governadores, em Guarulhos (SP). O ministro Eduardo Pazuello anunciou que as vacinas já estão sendo enviadas aos Estados.