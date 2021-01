Neste domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional venceu o Fortaleza por 4 a 2, em casa, e chegou a marca de sete vitórias seguidas na temporada. Yuri Alberto, Rodrigo Dourado, Peglow e Carlinhos, contra, anotaram os tentos colorados, enquanto Wellington Paulista, de pênalti, e Romarinho descontaram para os visitantes.

Com o resultado, a equipe gaúcha foi a 56 pontos, reassumindo a vice-liderança da competição e diminuindo a diferença para o líder São Paulo, que ficou apenas no empate com o Athletico-PR, para apenas um ponto. Já o Leão estacionou na 16ª colocação, com 32, apenas três a mais que o Bahia, primeiro clube dentro do Z4.

Na próxima rodada, o Inter visita o São Paulo, quarta-feira, no Estádio do Morumbi. Em caso de vitória, o time do técnico Abel Braga assume a liderança do Brasileirão. No dia seguinte, o Fortaleza recebe o Santos, na Arena Castelão.

Gazeta Esportiva (foto: assessoria)