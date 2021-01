Acabou o jejum de vitórias do Internacional no clássico Grenal. Recebendo o Grêmio no Beira-Rio neste domingo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o líder da competição, em um jogo emocionante, saiu atrás, mas virou a partida já nos acréscimos para garantir o triunfo por 2 a 1 sobre o Tricolor gaúcho e abrir quatro pontos de vantagem na ponta da tabela. Jean Pyerre marcou o gol dos visitantes. Abel Hernández e Edenilson, de pênalti, balançaram as redes para os donos da casa.

Desde 2018 o Internacional não vencia o clássico contra o Grêmio. Após 11 jogos, o time comandado por Abel Braga deu fim a um incômodo tabu e ganha uma confiança tremenda para a reta final do Brasileirão.

O Grêmio, por sua vez, perdeu uma ótima oportunidade de se meter na briga pelo título da competição, deixando a vitória escapar já nos minutos finais do Grenal 429.

Gazeta Esportiva (foto: assessoria)