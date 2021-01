Escola americana de teologia abre inscrições para curso à distância para brasileiros





A escola americana de teologia Good News está recebendo inscrições para o curso de teologia. O curso tem a duração de 2 anos e as aulas se iniciam no dia 08 de fevereiro. A inscrição é feita online e para os brasileiros interessados é possível obter bolsas de estudo com até 60% de desconto do valor do curso.

A Good News Theology School (Escola de Teologia Good News) é uma instituição teológica renomada mundialmente, com sede física em Huntington - Nova Iorque e em Springfield, nos Estados Unidos.

Fundada em 1976 pelo pastor e doutor Ock Soo Park, a Escola de Teologia traz a proposta de um programa teológico que ensina a fé, ao invés de uma teologia centrada na teoria.

As aulas serão oferecidas em nove idiomas diferentes e seguirão o calendário americano com início no dia 08 de fevereiro, semestre da primavera ou (Spring Semester, como é chamado nos Estados Unidos).

O Curso de teologia tem a duração de 2 anos, o processo de inscrição é online e serão disponibilizadas bolsas de estudos de até 60% de desconto.

O grande diferencial da escola de teologia é o ensino exato sobre a Bíblia.

Por isso, a grade curricular não é dividida por matérias, mas em cada disciplina é estudado um livro da Bíblia, como por exemplo as matérias de (Mateus, Gênesis, a lei e Romanos) que compõem a grade curricular do primeiro semestre.

Outro diferencial são os professores especializados na prática do ensino e a experiência da vida de fé em diversos países.

O início

Após a Guerra da Coreia, os missionários evangélicos ortodoxos da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos estabeleceram uma escola missionária na Coreia em 1962, para poder ensinar a fé e formar pregadores do evangelho, foi neste tempo, que o pastor Ock Soo Park foi treinado nessa escola.

Em 1976, após ter cumprido o seu tempo de serviço no exército e ter sido enviado às cidades de Janpali e Apkoton (pequenas cidades do interior da Coreia do Sul), pregando o evangelho, ele ultrapassou grandes dificuldades somente acreditando na Palavra de Deus, e recebendo a ajuda de Deus para ultrapassar seus limites, passados alguns anos, estabeleceu a Escola de Teologia Good News[...] era um pequeno sobrado e segundo o próprio pastor Ock soo Park: “Aquele tempo eram tempos muito difíceis, ninguém acreditou que haveria estudantes que frequentariam a nossa escola”.

Muitos pregadores do evangelho começaram a ser enviados da Coreia do Sul por esta escola. Os organizadores afirmam que 15.000 pessoas receberam treinamento na Good News Theology e, entre elas, 1.300 estudantes se tornaram pastores em diferentes países ao redor do mundo, vendo tal necessidade, a partir de 2010, foi lançado um programa online para quem deseja aprender a vida espiritual e a teologia bíblica.

“O curso online da Escola de Teologia Good News tem sido muito útil para aprofundar minha fé e aumentar meu conhecimento bíblico. O curso corrigiu a maior parte do meu entendimento tradicional da Bíblia e me deu muita confiança no ensino e na pregação. Que o Senhor abençoe aqueles que pregam.” Pastor Ismail Kunda

Christ International Church | TENNESSEE, USA

O telefone para informações de matrícula, mensalidade e formas de pagamento é o (11) 99122-6425 com Lumi Park.

Mais informações: www.goodnewstheology.com/?lang=pt

Fonte:https://www.goodnewstheology.com/history