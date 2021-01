O ex-deputado federal Adilton Sachetti foi entubado em uma Unidade de Terapia Intensiva do hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, nesta sexta (23). Ele teve complicações em seu quadro de saúde ocasionados pela Covid-19.

Sachetti também já ocupou o cargo de prefeito de Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá) e completará 65 anos no dia 5 de fevereiro deste ano. Com isso, ele faz parte do grupo considerado de risco devido à idade.

O ex-parlamentar chegou a ficar internado em um hospital particular em Mato Grosso, porém, após ter o quadro de saúde agravado, a família preferiu o transferir para São Paulo.

Hoje, ex-governador e empresário do agronegócio Blairo Maggi teve alta após ficar 11 dias internado também em decorrência da infecção. Ele estava no Sírio Libanês, em São Paulo.

Por Ana Flávia Corrêa e Jacques Gosch