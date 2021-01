Na tarde de domingo (03/01) por volta das 15:00, dois indivíduos chegaram em uma motocicleta marca Fan, de cor preta e de pose de uma arma de fogo adentraram em uma farmácia localizado na Avenida Dantes Martins de Oliveira em Guarantã do Norte/MT e anunciaram o assalto.

Perante as ameaças os funcionaram foram obrigados a entregar o dinheiro que havia no caixa, uma quantia de R$502,00 e dois celulares e foragiram do local.

A Polícia Militar foi acionada e com os dados e características dos dois assaltantes, de imediato fez ronda no intuito de localizarem os dois indivíduos, mas não obteve êxito.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias