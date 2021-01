Segundo registros no boletim de ocorrência a vitima estava sentado na calçada na Rua Zé do Ford, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, próximo a um mercadinho quando chegou dois elementos em uma moto Biz, um dos suspeitos efetuou três disparos contra o homem vindo um deles o atingir de raspão em um dos pés.

Em seguida os suspeitos foragiram do local, a Policia Militar foi solicitada e esteve presente no local após colher informações com vitima que conseguiu identificar os suspeitos, a PM efetuou rondas pelo local indicado como sendo os possíveis paradeiros dos suspeitos sendo localizado um deles, que foi preso e conduzido para o 22º BPM.

Durante a confecção do boletim de ocorrência o suspeito afirmou que a vitima vem fazendo ameaças a um parente do segundo suspeito envolvido nesta ocorrência, segundo narrações no boletim de ocorrência a vitima teria enviado um vídeo afirmando que iria o parente do amigo em questão, mediante estes fatos os suspeitos tentaram contra a vida da vitima não obtendo êxito.

Os dois suspeitos foram presos e conduzidos para a Delegacia de Policia Civil onde ficaram a disposição da autoridade Policial competente para o caso.

Por José Carlos - Resumo Diário