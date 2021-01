Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Pará na fronteira com o estado do Mato Grosso, segundo informações divulgadas neste sábado (16).

Ele foi flagrado transportando uma escavadeira hidráulica roubada em Terra Nova do Norte, no interior do Mato Grosso, com destino ao município de Novo Progresso, sudoeste do Pará.

Equipes da 7ª Companhia Independente da PM receberam a informação da polícia do MT na madrugada de sexta (15), informando do roubo da escavadeira em uma propriedade rural e que os assaltantes estariam fugindo com destino ao Pará.

Os militares conseguiram abordar o condutor do caminhão e com ele foram encontrados dois aparelhos celulares, além de uma certa quantia em dinheiro, que não foi informada. Ele confessou à PM que estava transportando o veículo roubado até o distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Polícia de Castelo dos Sonhos.

Fonte: G1 Pará