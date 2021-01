A resolução aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso da secretaria estadual de Saúde, detalhou que Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte e Matupá receberão 1.252 vacinas contra à Covid. A quantidade é referente a primeira remessa e representa as duas doses que serão distribuídas inicialmente.

A maior fatia ficará com Peixoto de Azevedo, com 625 vacinas. Já Guarantã do Norte receberá 423 doses, enquanto Matupá será beneficiada com 204 vacinas. Os três municípios pertencem ao mesmo polo de distribuição.

Nesta primeira fase, serão vacinados os profissionais da saúde, população a partir dos 75 anos e acima dos 60 anos que vivem em instituições de longa permanência (asilos e clínicas psiquiátricas), e indígenas que vivem em aldeias. Na segunda fase, receberão a vacina a população de 70 a 74 anos, seguida da população de 65 a 69 anos; e depois os idosos entre 60 e 64 anos.

A terceira vai contemplar as pessoas com as seguintes comorbidades, diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados de órgão sólido, anemia falciforme, câncer e obesidade grave.

Já a quarta fase vai imunizar os professores, profissionais das forças de Segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e a população privada de liberdade. Inicialmente, somente a primeira dose será enviada, e o lote com a segunda dose deve ser encaminhado no prazo de 10 a 15 dias.

Conforme Só Notícias já informou, Sinop receberá 3.667 doses, Sorriso ficará com 1.451 vacinas, Lucas do Rio Verde com 960, enquanto Nova Mutum receberá 652. Juntos os quatro municípios terão 6.730 doses à disposição na primeira etapa.

Só Notícias/Luan Cordeiro (foto: Christiano Antonucci/assessoria)