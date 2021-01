Inscrições estarão abertas até às 15 horas do dia 10 de fevereiro de 2021

A Força Aérea Brasileira (FAB) publicou Instruções Específicas para o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica do ano de 2022 (IE/EA EAGS 2022). As inscrições para o processo seletivo iniciaram nessa segunda-feira, 11 de janeiro, e seguem até às 15 horas do dia 10 de fevereiro de 2021, no horário de Brasília, no endereço ingresso.eear.aer.mil.br /. O valor da taxa é de R$ 60,00.

São 231 vagas destinadas à cidadãos brasileiros, de ambos os sexos, que atendam aos pré-requisitos, às condições e às normas estabelecidas nas Instruções. Para serem habilitados à matrícula no Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica (EAGS), não podem ter menos de 17 anos e nem completar 25 anos de idade, até 31 de dezembro do ano da matrícula no EAGS 2022, além de terem concluído, na data da Concentração Final do certame, o Ensino Médio (para todos os candidatos) e o Curso Técnico de Nível Médio.

