Os policiais civis e agentes da secretaria de Estado do Meio Ambiente apreenderam escavadeiras, trator esteira, motores em um garimpo, numa região próxima ao região rio Peixoto, no município de Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop), ontem.

O delegado da Polícia Civil, Edmundo Félix de Barros Filho afirmou, em entrevista, que o “proprietário tinha a licença, mas estava explorando além do permitido do concedido no documento. Por isso, foi constatado crime ambiental. A lei prevê a apreensão dos equipamentos utilizados para o crime”.

Filho explicou ainda que todo procedimento será encaminhado ao Ministério Público Estadual. “A Sema também fez toda a vistoria do local. A apreensão do documento é para cessar a agressão ao meio ambiente recolhendo tudo. Depois da conclusão, o inquérito será encaminhado para o Poder Judiciário que determinará as punições.