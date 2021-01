uiabá e Ponte Preta empataram em 2 a 2 na tarde desta segunda (11), no Moisés Lucarelli, em jogo válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o placar igual, o Dourado somou 55 pontos e permanece na 3º colocação provisoriamente. Por outro lado, a Macaca viu as chances de subir à Série A diminuírem. O clube ocupa, momentaneamente, a 7ª posição da tabela, com 48 pontos.

Cuiabá dominou a partida nos dois tempos em Campinas, mas foram os donos da casa que abriram o marcador aos 24 minutos da etapa inicial. Bruno Rodrigues aproveitou um belo cruzamento de Guilherme Pato, e cabeceou firme para o gol dos visitantes. João Carlos ainda tentou pegar, mas acabou entrando com a bola e tudo. O lance teve muita reclamação dos adversários, mas a arbitragem confirmou o gol para a Macaca.

Domínio dos visitantes

Mesmo com o placar desfavorável, Cuiabá terminou o primeiro tempo com 60% de posse de bola, quando a Ponte Preta teve apenas 40%. No segundo tempo não foi diferente, o Auriverde voltou com tudo do vestiário e dominou o segundo tempo do começo ao fim.

Logo aos 09 minutos da etapa final, Marcinho recebeu de Elton dentro da grande área e empatou a partida para o time de Mato Grosso. Após muita pressão do Cuiabá, que buscava a virada diante do adversário, foi a Ponte Preta quem voltou a ficar à frente do placar, quando Tiago Orobó aproveitou um bom cruzamento de Yuri e mandou a bola para o fundo das redes de João Carlos. Aos 39, o Dourado igualou o marcador com gol de Jenison.

Os times entraram em campo separados por sete pontos na tabela. E continuam assim. O resultado da partida foi melhor para o Dourado, que levou um ponto valioso para Cuiabá, quando a Macaca somou um ponto desastroso em Campinas. O time também corre o risco de cair duas posições até o término da rodada. Se CSA e Juventude, com 52, vencerem seus compromissos, passam o Dourado nos critérios de desempate. Restam 12 pontos em disputa na segundona.

Próximos jogos

Pela 35ª rodada, Cuiabá volta a campo na próxima quinta (14) quando recebe o Guarani, às 21h30 (de Brasília) na Arena Pantanal, na Capital mato-grossense. A Ponte Preta joga diante do Náutico no domingo (17) às 16h (de Brasília) no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Por Douglas Santos